Muhalefet itiraz etmedi, YSK karar verdi... Vekil adayı olan bakanların istifa etmesine gerek yok

Milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerekecek mi? Yüksek Seçim Kurulu tartışmaya son noktayı koydu. YSK, milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesine gerek olmadığına karar verdi. Çıkan karara muhalefet de itiraz etmedi.

Muhalefet partileri milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğini, istifa etmemeleri halinde adaylıklarının kabul edilmemesi yönünde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu inceleyen YSK, muhalefetin itirazını reddedetti. Kararda, bakanların atanma usullerinin farklı olması ve Meclis'te yemin etmeleri nedeniyle kamu görevlisi sayılamayacakları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinede yer alan 16 bakan AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmuştu.