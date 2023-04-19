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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,63'ten 31,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 17,91'den 17,54'e indi- Politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 10:44, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 11:53
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,77 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,89 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,65'e indi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,77 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 31,63'ten 31,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 17,91'den 17,54'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 23,15 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,52'den 24,08'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 36 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37,8 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,8 milyar dolar oldu.

- Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5'te, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,4'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,75 düzeyinde oluştu.

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