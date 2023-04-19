Deprem bölgesindeki 12 bin çocuğa bayram hediyeleri ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerince deprem bölgesindeki çocuklar için üretilen bayramlık hediyelerin 12 bin çocuğa ulaştırıldığını bildirdi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki öğrencilerin olumsuz duygularını azaltmak ve psikolojilerini güçlendirmek için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özer açıklamasında, "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayram sevincine ortak oldu. Tamamen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde tasarlanan ve üretilen bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı." ifadelerini kullandı.

- Deprem bölgesinde açılan kurslara 205 bin 773 kişi katıldı

Afetzedeler için deprem bölgesindeki yurtlarda yapılan üretimlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme kurumlarının önemli olduğunu vurgulayan Özer, bölgede bugüne kadar açılan 14 bin 965 kursa, 205 bin 773 kişinin katıldığını bildirdi.

Bölgedeki hasarsız binalar, çadır ve konteyner kentlerde oluşturulan 93 Hayat Boyu Öğrenme Destek ve Koordinasyon Merkezinde yetişkinler için dikiş, örgü, ebru, ahşap boyama, kuyumculuk, okuma yazma gibi çok çeşitli alanlarda eğitimler verildiğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız burada hem yeni beceriler ediniyor hem de üreterek, yardımlaşarak ve en önemlisi bir arada olarak yaralarını sarmaya gayret ediyor. Kursiyerlerimiz kendileri, çocukları, bölgedeki gönüllüler, askerler, çalışanlar için üretmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de dahil oluyor."