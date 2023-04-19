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Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,4040 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 11:25, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 11:26
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Dolar/TL, 19,40 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 19,3871'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne primle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,2580'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 24,1550'den satılıyor.

Dün yüzde 0,4 gerileyen dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0960'tan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomide soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde ABD'de, alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişelerinin varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü aktararak, bugün açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan ekonominin durumuna ilişkin alınacak sinyallerin beklentiler üzerinde etkili olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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