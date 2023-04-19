Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net