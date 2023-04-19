Köy evleri bayramda depremzedeler için teslimata hazır
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal kesimindeki Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde 14 köy evi tamamlandı. Mesthöyük köyünde yöresel mimariye uygun tek katlı evlerden 3'ü, Ramazan Bayramı'nda sahiplerine teslim edilecek
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 12:28, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 12:30
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden büyük zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için başlatılan seferberlik devam ediyor.
Bölgede inşaatına başlanan 6 bin 591 köy evinin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye bağlı Belpınar Mahallesi'ndeki 3 köyde yaptırılan evlerden 14'ü tamamlandı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mesthöyük köyünde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan, yöresel mimariye uygun tek katlı evlerin 3'ünde Ramazan Bayramı'nda yaşam başlayacak.