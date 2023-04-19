YSK'dan Ak Parti'nin talebine red

Edip Üzen/Memurlar.net

Millet ittifakı içinde yer alan partiler 2018 seçimlerinde 81 ilin tamamında aday çıkarmıştı.

Ancak, 2023 seçimlerine giderken ise Millet İttikafı içinde yer alan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat partisi YSK'ya hiç aday listesi sunmadı. Yine Millet ittifakı içinde yer alan CHP ve İyi Parti 16 ilde aday listesini YSK'ya sunmadı.

AK PARTİ'DEN MİLLET İTTİFAKI LAĞVEDİLSİN TALEBİ

YSK'ya 4 parti milletvekili listesi vermeyince, CHP ve İyi Parti de 16 ilde ortak aday gösterince, Ak Parti Millet İttifakı isminin seçimde kullanılmaması gerektiğini belirtip YSK'ya başvuru yaptı.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, YSK yapılan toplantıda Ak Parti'nin bu talebini oy birliği ile red etti. Millet ittifakı isminin kullanılması için 41 seçim çevresinde ittifak yapılmasının yeterli olduğu kararını verdi.

YSK ayrıca tek başına bir partinin milletvekili listesi verilen yerlerde de ittifak ibaresini kullanmaması gerektiğine ilişkin önemli bir tespit yaptı..