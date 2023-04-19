Osmaniye'de beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 13:55, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 14:26
B.Ö. idaresindeki 80 ABU 796 plakalı beton mikseri, Kadirli-Sumbas Kuzey Çevre Yolu Reşadiye yol kavşağında, Sıtkı Kaplan'ın kullandığı 01 UP 725 plakalı otomobille çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Adem Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
Beton mikseri şoförü gözaltına alındı.