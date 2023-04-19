2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(19 Nisan 2023)
2023-DİB-MBSTS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2023-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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