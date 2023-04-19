İzmir'de belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 14:48, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 14:56
Mevlüt Akcan'ın (42) kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 35 HD 3877 plakalı ESHOT otobüsü, 2179 Sokak'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 yolcu ile sürücü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.