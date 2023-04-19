Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 14:49, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 14:51
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç'nin bulunduğu adresi belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç, cezaevine teslim edildi.