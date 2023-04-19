Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi

Seçime kısa bir süre kala bir çok suçtan kaydı bulunan Muhammed Yakut adlı bir kişi; bakanlara, savcılara ve emniyet müdürlerine galiz küfür ve hakaretlerde bulunarak video paylaşımında bulundu. İstanbul Cumhuriyet başsavcısı ve Emniyet Müdürünü ölümle tehdit eden Yakut hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hakaret ve tehditlerden dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılan Yakut'un 6 Nisan 2023'te FB...134 Plakalı lüks araçla Edirne Kapıkule Hudut Kapısından kara yoluyla kahkaha atarak yurt dışına çıkıldığı tespit edildi.

Emniyet kayıtlarına göre Muhammed Yakut yurt dışına çıkarken yanında Cengiz Baları adlı bir kişi bulunuyordu.

Almanya'da bulundukları tespit edilen ikilinin CHP milletvekili S.T. ve Demokrat Partinden C.E. ile magazinci can T. ile sık sık görüştükleri tespit edildi.

Muhammed Yakut'un, Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca Grupları gibi yapılarla adı anılan bir çok kişiyle telefon trafiği yaşadığı görüldü.