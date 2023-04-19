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Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Bursa'da hastanenin ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak çalışan sağlık çalışanı evinde ölü bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 16:05, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 16:06
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Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane bölümünde anestezi teknikeri olarak görev yapan Halil Coşkun'dan (34) iş arkadaşları uzun süre haber alamayınca durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kapıyı açmalarıyla birlikte Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Coşkun'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Halil Coşkun kolunda damar yolu açılmış halde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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