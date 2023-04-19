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Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürerken, bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarında fiyatlamadaki ayrışma büyüyor. Dolar/TL'de makas farkı ise, 1.18 liraya kadar yükseldi.

Haber Giriş : 19 Nisan 2023 17:00, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 17:01
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Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Sert bir hareket gözlenmese de kurlarda yön yukarı.

Ekonomim.com'un haberine göre; bankalararası piyasa ile serbest piyasa ve bankaların sattığı döviz kurlarında fiyatlamadaki ayrışma ise büyüyor. Bugün bankalararası piyasada dolar kuru 19.40 seviyesinin üzerinde kaldı. Euro/TL ise 21.30 liranın üzerini gördü.

Serbest piyasada ise dolar/TL 20.56 liradan, Euro ise 22.49 liradan satıldı. Bankalarda ise, dolar 19.57 liranın bile üzerinde fiyatlandı.

Böylece bankalararası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa ve bankaların satış fiyatı arasındaki makas 1.18 liraya kadar yükseldi. Bankacılık sektörü kaynakları makasın açılmasını talebi caydırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirdi.

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