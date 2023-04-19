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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi dışındaki sıcak su kazanının patlaması sonucu hasar oluştuğunu, yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 17:12, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 18:42
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Alınan bilgiye göre, hastanedeki kullanılmayan binanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangında, binada hasar oluştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ilişkin paylaşım

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastane dışında bulunan sıcak su kazanı henüz tespit edilemeyen bir sebeple patlamış, ilgili bölümde maddi hasar oluşmuştur. Olayda yaralanan kimse yoktur. Hastanenin faaliyetinin etkilenmesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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