İşe kalkmadığı için oğlunu öldüren baba tutuklandı

Olay, dün sabah 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Hasan Hüseyin Kaya (36), kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pişman olduğunu söylemiş

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısı A.M.K.'nin emniyetteki sorgusunda, uyandırmaya çalıştığı oğlunun kendisini ittiği ve yere düştüğünü, tartışma esnasında kendisini kaybederek pompalı tüfekle ateş ettiğini, öldürmek için ateş etmediğini söylediği ve cinayeti işlediğinden dolayı çok pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba A.M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.