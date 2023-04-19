Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şimdi pankartta diyor ki; bir doğru, 6 yanlışı götürür. Şimdi bunu 7'ye çıkarmak lazım. Cuma günü kavuşacağınız Ramazan Bayramı'nızı cani gönülden tebrik ediyorum.

14 Mayıs'ta bunlar siyasi mevta olacaklar.

Vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik. Bayramın ikinci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz.

TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti

Epeyce bir kavga dövüşün ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmayı başarabildiler. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes mutlu ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var.

Adaylığımızı aylar öncesinde ilan etmiştik. Biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna boş çıkmadık. Seçim vaadimizle bu vizyonun ilk 5 adımının somut adımlarını yayımladık. Biz çok çalıştık, iyi hazırlandık. 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz.

Tüm bu hazırlıkları yaparken deprem bölgesini ihmal etmedik. Tüm bakanlıklarımız felaket gününden beri gece gündüz sahada. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak.

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden olursa olsun aynı büyük ailenin bire ferdidir. Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya yönelik kampanyalar hız kazandı. CHP, LGBT bireylerini destekleyebilir. Çünkü bunlarda aile kudsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kudsiyetine inanıyoruz. Bu yüzden 14 Mayıs çok önemli. Bu tehditlere karşı ailelerimizi koruyacağız. Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı

İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yüklerini çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Primlerinin 3'te 1'ini biz ödüyoruz.

İkinci müjdemiz gençlerimize; evliliklerinden eğitimlerine her alanda gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi veriyoruz.

Üçüncü müjdemiz tüm aile fertlerine, en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Gerekirse maaşının gerekirse sigortasının bir kısmını biz devlet olarak ödeyeceğiz. Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi siz biliyorsunuz. Ülkemiz için hep ayakları yere basan plan ve projeler ürettik. Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk ama hiçbir zaman hayal satmadık. Hiçbir engelin ve tuzağın bizi engellemesine izin vermedik.

Kılıçdaroğlu, bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.

Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık eksikliklerini bu sayede tamamladık. Son 20 yılda Denizli'ye bugüne kadar 70 milyar yatırım yaptık.

TOKİ vasıtasıyla 10 bin 815 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 834 konutun yapımına devam ediyoruz.

Aydın- Denizli- Antayla otoyolunu seneye bitiyoruz. Denizlili çiftçimize yaklaşık 4 milyar lira tutarında destek sağladık.

Karadeniz gazında sona doğru

Karadeniz doğal gazını yarın ateşliyoruz.

Bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan bir ülke değildir.

Ben size inanıyorum, sandıkları siz patlatırsınız. Bizim davamız büyük, biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan, ne patates, ne salatalık derdi var, dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Eğitimde ilk, orta, lise kitaplarımızı masaların üzerinde görüyor muyuz, hizmet veriyor muyuz?

Biz geldik 78 üniversite vardı şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversite olmaya ilimiz yok.