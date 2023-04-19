Bakan Soylu'dan oy kullanılacak konteynerlere ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 20:58, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 21:19
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.
Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 19, 2023
İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler,
YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak pic.twitter.com/7qaDE80qSm