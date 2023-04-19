Taha Akgül, 10. kez Avrupa şampiyonu oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 22:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 22:32
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 125 kilo elemelerinde çeyrek finalde Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili'yi 3-1 yenen Taha Akgül, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.
Finalde Gürcistan'dan Geno Petriashvili ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve kariyerinin 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.