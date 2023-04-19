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ABD'de ilk kez bir ilçede Ramazan Bayramı resmi tatil ilan edildi

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Dearborn ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü resmi tatil ilan edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 23:44, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 23:44
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ABD'de ilk kez bir ilçede Ramazan Bayramı resmi tatil ilan edildi

ABD'de ilk kez bir ilçede Ramazan Bayramı resmi tatil ilan edildi. ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Dearborn ilçesinin Lübnan kökenli Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, ilçede Ramazan Bayramı'nın birinci günü resmi tatil ilan edildiğini duyurarak, "Kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir işgücünün bulunduğu Dearborn şehrinde, onların tatillerini ve inançlarını tanımlıyız. Yaptığımız şey, denkleme eşitlik getirmek. Herkes memnuniyetle karşılandığını ve temsil edildiğini hissediyor. Bunun sadece şehrin kültürüne katkıda bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'de ilk kez bir belediyenin tüm çalışanları Ramazan Bayramı'nın ilk günü ücretli izin hakkına sahip olurken, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehirdeki resmi kurumlar kapalı olacak.

Dearborn, Lübnanlı, Suriyeli, Filistinli, Iraklı ve Yemenli toplulukların yüksek yoğunluğu nedeniyle Kuzey Amerika'nın Arap başkenti olarak biliniyor. Şehirde yaşayanların ve çalışanlarının çoğu Müslüman.

Ramazan Bayramı, ABD hükümeti tarafından uzun süredir gayri resmi olarak tanınmasına rağmen henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.

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