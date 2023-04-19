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20 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

20 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2023 23:59, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 00:06
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20 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Karaköprü'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/13.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sütlüce ve Örnektepe TOKİ Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Şantiyesi'ni ziyaret edecek, İstiklal Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Ekolojik Park Fidan Dikim Töreni'ne katılacak, Konak Camisi önünde vatandaşlarla sohbet edecek, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışına katılacak, Okmeydanı'nda vatandaşlarla selamlaşacak, "STK, Kanaat Önderleri, Gençler, Kadınlar, Muhtarlar ve İş İnsanlarıyla Beyoğlu İftarı"na iştirak edecek.

(İstanbul/13.00/14.00/14.30/16.15/17.15/17.45/18.15/19.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne ve ilçede düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Ankara/17.00/19.38)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, deprem sonrası yürütülen çalışmaları inceleyecek, AK Parti milletvekili adaylarıyla bir araya geldikten sonra Orhanlı Konteyner Kent'te iftar programına katılacak, Kocaeli Belediyesi tarafından yapılan konteyner hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret edecek.

(Hatay/16.30-20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk Şehir İçi Kuluçka Merkezi "Cube Beyoğlu" Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TÜİK, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ziraat Odası açılışına katılacak.

(Alanya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek bayramlaşma programına iştirak edecek, Bornova ile Karşıyaka ilçe teşkilatlarına ziyarette bulunup Buca'da iftar yemeğine katılacak.

(İzmir/13.30/15.30/16.30/19.59)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Hırvatistan'da kadınlar müsabakalarıyla devam edilecek. 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 59 kiloda Eda Tekin bronz madalya maçına çıkacak; 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz ve 68 kiloda Nesrin Baş repesaj mücadelesi verecek. Ayrıca 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu, 65 kiloda Büşra Efe ve 72 kiloda Buse Çavuşoğlu Tosun, müsabakalara başlayacak.

(Zagreb)

3- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00/Sivas/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesi Kuzeyboru-PTT maçıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00)

6- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

7- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında elemelere devam edilecek.

(Antalya)

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