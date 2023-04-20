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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'da Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 02:01, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 05:04
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Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), alınan bilgiye göre saat 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Diyarbakır kent merkezi ile ilçelerinden de hissedildi. AFAD'dan alınan ilk bilgiye göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ TORAMAN: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Saat 01.44'de Sivrice merkezli meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir" paylaşımını yaptı.

Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada da, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun!" denildi.

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