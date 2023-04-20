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Karadeniz gazı meşaleye hazır: Bugün saat 20.23'te törenle şebekeye verilecek

Karaya çıkarılan Karadeniz doğal gazı Filyos'ta yanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek törenle BOTAŞ şebekesine verilecek yerli ve milli doğal gaz için TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk, bize verdiğiniz görevi tamamladık" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 08:36, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 08:39
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Karadeniz gazı meşaleye hazır: Bugün saat 20.23'te törenle şebekeye verilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gazın karaya ulaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. TPAO Genel Müdürü, "Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz" dedi.

Filyos'ta karaya çıktı

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle sabırla inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, görüntülerde karaya ulaştırılan doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bulunan yakma ünitesindeki dronla çekilmiş test işlemlerine de yer verildi.

710 milyar metreküp gaz rezervi bulundu

Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının karaya ulaştırılırken, ekonomiye milyarlarca lira katkıda bulunacağı öngörülüyor. 710 milyar metreküplük Karadeniz gazının şebekeye bağlanmasıyla güncel fiyatı metreküpü 10 liradan milyarlarca liralık tasarruf ettirmesi bekleniyor. Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi ve ardından karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin iki yılı aşkın süredir üç vardiya esasıyla mesai harcadığı yerli gazın kullanıma sunulması için çalıştı.

50 destek gemisi görev yapıyor

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde Türkiye'nin deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev yapıyor. Projede 40 bin veri toplama noktası kullanılıyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, günlük 10 milyon metreküp gaz üretiminin Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 5-6'sını karşılayabileceğini bunun da ekonomiye direkt ya da dolaylı bir çok katkısının olacağını söyledi. Akyener, "10 milyon metreküpü günümüz EPİAŞ ortalama spot satış fiyatını baz alarak 10 ile çarparsak günlük 100 milyon lira tutarında bir gelir anlamına geliyor. İkinci fazda bu yaklaşık 400 milyon liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Elimizi güçlendirir

Doğal gaz üretiminin artışıyla birlikte ekonomik değerin de artacağını ifade eden Akyener, "Yıllık 3,5 milyar metreküp doğal gaz ürettiğimizi varsayar ve EPİAŞ spot piyasa fiyatlarını ortalama 10 lira baz alırsak ilk faz gazın ekonomiye katkısı yaklaşık 35 milyar lira olur" dedi. Türkiye'nin, doğal gaz kontratlarının sona erdiği bir süreçte masaya daha güçlü oturacağına dikkati çeken Akyener, "Yeni doğal gaz kontratlarına tok alıcı gözüyle yaklaşacağız. Kontratları, süresi doldukça yeniliyorsunuz. 'Benim zaten doğal gazım var' diyerek tok alıcı olarak fiyat kırabiliyorsunuz" diye konuştu.

Mayıs'ın ilk yarısında evlerde

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos tesisinde işlenecek. Yerli gazın mayısın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesiyle günlük gaz üretiminin 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşması planlanıyor. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor.

Melih Han Bilgin.

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