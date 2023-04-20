Hadımköy'deki lisenin adı değişti.

Okul, cami ve sağlık ocağı gibi yerlerin isimleri, yaptıran hayırseverlerin tercihine bırakılıyor. Hayırsever isimlerden bazıları bu zamana kadar çok tartışıldı. 1980'lerden itibaren uyuşturucu kaçakçısı olarak tanınan Urfi Çetinkaya, memleketi Malatya ve İstanbul'da yaptırdığı okullara, ölen oğlunun adını vermişti. Örfi Çetinkaya okulları, İstanbul Valisi Erol Çakır döneminde imzalanan bir protokolle açılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA 8 OKUL 1 SAĞLIK OCAĞI

TEM şirketler grubu olarak imzalanan protokolde, okul ve sağlık ocaklarının Urfi Çetinkaya'nın ölen oğlu Örfi Çetinkaya adına açılması kararlaştırıldı. Bu isimle 8 okul ve 1 sağlık ocağı açıldı. Çetinkaya 2000'de "Matador", 2003'te "Son Tango" adlı operasyonlarla yakalandı. Her yakalandığında adının verildiği okullar gündeme geldi. Matador Operasyonu'ndan sonra valilik, okullardaki "Örfi" ismini kaldırıp "Çetinkaya"yı bıraktı. İtiraz üzerine yeniden eski tabelalar asıldı.

AHLAK KURALLARINA AYKIRI

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü, kısa süre önce yakalanıp cezaevine gönderilen Urfi Çetinkaya'nın adını verdiği bazı okulların ismini değiştirme kararı aldı. Toplumda kötü imaj, genel örf ve ahlak kuralları gerekçe gösterilerek Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi'nin ismi "Hadımköy Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi. Bu uygulamayla kaçakçı ve suçluların yaptırdığı birçok okul, cami ve sağlık kuruluşunun adı değiştirilebilecek.

Erdal Kılınç.