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Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor

Anne Pınar Biçer: Kızım gittiği için bayramı yaşayamıyorum. Dilerim Allah'tan bu bayramda kızımı görürüm"- Anne Latife Ödümlü:- "Ne bayram ne de huzurumuz kaldı. Birkaç bayramı da burada geçirdik. Oğlum gel birlikte bayram yapalım"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 11:12, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 11:14
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Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşarak çifte bayram yaşamak istiyor.

Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1326'ncı güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 358'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın ve deprem demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 39 aile evladına kavuştu.

Bugüne kadar yurt içi ve dışından gerçekleştirilen destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Evlatlarına hasret yaşayan aileler Ramazan Bayramı'nda çocuklarından müjdeli haber bekliyor.

- "Kızım yanımdayken bayram çok güzeldi"

Van'dan 8 yıl önce dağa kaçırılan kızı Gülcan için gelerek eylem yapan anne Pınar Biçer, AA muhabirine, kızına kavuşmak istediğini söyledi.

"Kızıma kavuşmak için HDP il ve ilçe binalarına gittik. Ancak her gittiğimiz yerden kovulduk, tehdit edildik." diyen Biçer, kızı için HDP il binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Biçer, kızına kavuşana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini dile getirerek, bayramları kızından ayrı geçirmenin çok acı olduğunu anlattı.

2015'ten bu yana kızından ayrı olduğunu, kızıyla yaşadığı bayramları özlediğini ifade eden Biçer, "Kızım yanımdayken bayram çok güzeldi ancak kızım gittiği için bayramı yaşayamıyorum. Dilerim Allah'tan bu bayramda kızımı görürüm." dedi.

Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

- "Oğlum gel, birlikte bayram yapalım"

Dağa 5 yıl önce götürülen oğlu Özgür için Ordu'dan gelerek eylem yapan anne Latife Ödümlü, oğlunun Dicle Üniversitesi Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Bir bayramı daha evladından ayrı geçirmek istemediğini ifade eden Ödümlü, "Ne bayram ne de huzurumuz kaldı. Birkaç bayramı da burada geçirdik. Oğlum gel birlikte bayram yapalım. Seni bekliyorum." diye konuştu.

- "Bu bayramda sevinmek istiyorum"

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan anne Gevez Erdinç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta eğitim gören oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır oğluna hasret kaldığını, bu hasretin bir an önce bitmesini istediğini dile getiren Erdinç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Erdinç, şöyle konuştu:

"HDP'nin bu şekilde gençlerimizi perişan etmeye hakkı yok. HDP ciğerlerimizi kopardı. Bu bayramda tek beklentim oğluma kavuşmak. Bugüne kadar evladımdan ayrı çok bayram geçirdim hepsi gözyaşıyla geçti. Ama bu bayramda sevinmek istiyorum. Buradaki tüm anneler çocuklarına kavuşsun, ben de kavuşayım."

- "Evladıma kavuşmak istiyorum"

11 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Şahin için evlat nöbeti tutan anne Fatma Çetin ise Kürtçe, oğlundan şu ana kadar hiç haber alamadığını belirtti.

Yıllardır bayramları evladından ayrı geçirdiğini anlatan Çetin, "Evladıma kavuşmak istiyorum. Oğlum gel, bayram yapalım." ifadelerini kullandı.

10 yıl önce dağa götürülen kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylem yapan baba Raşit Koç, kızı her an gelecekmiş gibi umut içerisinde olduğunu belirtti.

Koç, bu bayramı evladıyla bir arada geçirmek istediğini dile getirerek, "2013'ten bu yana kızımı HDP'den istiyorum. Kızım gel, devletine teslim ol. İnşallah bu çadırdaki tüm anne ve babaların evlatları gelir." dedi.

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