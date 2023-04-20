Bayramda yola çıkacaklara araç bakımı uyarısı

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, uzun yola çıkacak sürücülere, sorunsuz ve güvenli bir yolculuk deneyimi için yaz koşullarına uygun lastiklerin kullanılması ve diş derinliği 3 milimetrenin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda milyonlarca vatandaş, aile ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bayramlar, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat yaratırken, şehirlerarası yollardaki trafik yoğunluğu kazalardaki artış potansiyelini de yükseltiyor. Global lastik pazarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Petlas, güvenli ve konforlu bir seyahat için öneri ve uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, bayramlarda daimi olarak trafik yoğunluğunda artış olduğunu ve uygun koşullar sağlanmadığında kaza oranlarında yükseliş yaşandığını belirtti.

Boran, yolculuğa çıkmadan önce yapılması gereken kontrollere ilişkin, şunları kaydetti:

"Öncelikle unutmamak gerekir ki en iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için sürüş öncesi yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli. Daha sonra muhakkak araç bakımlarını yaptırarak ve lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini ölçtürerek yola çıkılmalı. Sorunsuz ve güvenli bir yolculuk deneyimi için yaz koşullarına uygun lastikler kullanılmalı ve diş derinliği 3 milimetrenin altında olan lastiklerle seyahat edilmemeli. Frenler ve motor yağı kontrol etmeli, sileceklerin, farların, sinyal ve stop lambalarının çalıştığından, silecek suyunuzun dolu olduğundan emin olmalısınız. Yolda oluşabilecek bir lastik patlaması riskine karşı, stepne lastiğini de gözden geçirmelisiniz. Ayrıca aracınızda muhakkak ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurmalısınız."

- "Kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergileyemiyor"

Esra Ertuğrul Boran, yol güvenliği için doğru lastik kullanımına dikkati çekerek, "7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor. Ayrıca, kış lastikleri yaz sıcaklarındaki yol koşullarında daha hızlı aşınır. Bu nedenle sıcak havalara denk gelen bayram yolculuğunda sürücülerin mutlaka yaz lastiği kullanması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yasal hız sınırlarını asla aşmamaya özen göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Sürücülerin uzun süren yolculuklarda mola vermesini gerektiğini aktaran Boran, uykusuz araç kullanımının büyük kazaları da beraberinde getirdiğini belirtti.