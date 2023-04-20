Dolar/TL, 19,41 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 19,3979'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4090'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 21,3000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 24,1590'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar endeksi, yeni günde yüzde 0,1 azalışla 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,0970'ten alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi. Banka'nın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin toplantı tutanakları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.