Merkez Bankası rezervleri 121,5 milyar dolar oldu

Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
%0 Faizli 12 Ay Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli 12 Ay Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Ramazanda 39 ürünün 30'unun fiyatında artış, 9'unda düşüş oldu
Ramazanda 39 ürünün 30'unun fiyatında artış, 9'unda düşüş oldu
Kırmızı et fiyatında sular durulmuyor!
Kırmızı et fiyatında sular durulmuyor!
Kararsızların oranı halen yüzde 15'ler civarında
Kararsızların oranı halen yüzde 15'ler civarında
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
Erdoğan: İstanbul'da 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 121,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 428 milyon dolar artarak 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 12:28, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 12:30
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 121,5 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 920 milyon dolar artışla 69 milyar 411 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Nisan'da 68 milyar 491 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 493 milyon dolar azalarak 52 milyar 612 milyon dolardan 52 milyar 119 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 428 milyon dolar artışla 121 milyar 103 milyon dolardan 121 milyar 531 milyon dolara yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber