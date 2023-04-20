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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık hizmetlerinin Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için nöbet hizmetlerinin 24 saat esasına göre planlanması, diyaliz ve evde sağlık gibi hizmetlerin hastalar için aksatılmadan sürdürülmesi istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 13:00, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 13:09
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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımlandı.

Bakanlık tarafından Ramazan Bayramı'nda sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan genelge, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

İdari izin günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili detaylı talimatlar ve hatırlatmaların yer aldığı genelgede, hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerin acil servislerinde artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Bayram tatili süresince tüm acil servislerin bizzat başvuran, ambulanslarla veya diğer imkanlarla kendilerine getirilen tüm vakaları karşılamak, kabul etmek ve gerekli tıbbi-cerrahi müdahaleleri zamanında ve etkin bir şekilde sağlamakla yükümlü olduğu anımsatılan genelgeye göre, acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesi esas olacak.

- Nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak

Bu nedenle Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki veriler, ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenecek, acil hasta sevk-nakil ve ambulans hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli organizasyonlar önceden yapılacak.

Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insan gücü, tıbbi donanım bulunacak.

Sağlık tesisleri bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri, hasta yatırılan klinikler gibi günün her saatinde hizmet vermesi gereken birimlerde nöbet hizmetleri 24 saat esasına göre planlanacak.

- Diyaliz hastalarının planlanan tedavileri devam edecek

Radyoterapi hizmetlerindeki aksamaların, hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bu alandaki çalışmalar bayram tatilinde de sürdürülecek, hasta mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek.

Ayrıca diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetler aksatılmayacak, ihtiyaç sahibi hastaların tedavilerine tedavi planına uygun olarak devam edilecek.

Replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve aynı zamanda acil müdahale ve tedavi gerektiren sağlık hizmetlerine de ihtiyaç duyulduğu anda ve süratle erişimin sağlanması amacıyla il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesislerince gerekli planlamalar yapılacak.

- Evde sağlık hizmetleri aksamayacak

Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki evde sağlık hizmet birimleri de hastaların devam eden ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri tıbbi bakım, tedavi ve işlemlerinin bayram tatiline denk gelen günlerde de aksatılmadan sürdürülmesini sağlayacak.

Bu konuda gerekli nöbet düzenlemeleri yapılacak.

Tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nın kutlandığı genelgede, sağlık çalışanlarının her şartta, üstün gayret ve büyük fedakarlıklarla hizmet verdiklerine dikkat çekildi.

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