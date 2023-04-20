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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kaybederek günü 5.012,34 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 13:09, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 13:11
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,66 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler ve şirket karlılıklarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinde de büyük oranda farklılık olmadığı kaydedildi.

Yarın yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da da enflasyonun öne çıkacağını bildirdi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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