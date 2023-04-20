Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerini merkez ve bölge dışında da yürütebilmesi ve ilgili kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenleme yapıldı.

Buna göre, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, söz konusu bölgelerdeki merkezlerde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, mahiyeti bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1 Nisan-31 Aralık döneminde yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise 31 Aralık'a kadar yüzde 75 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.