THY, Ramazan Bayramı'nda iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle çoğunluğu deprem bölgesindeki illere olmak üzere iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 13:19, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 13:21
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya 43, Kahramanmaraş'a 38, Diyarbakır'a 31, Gaziantep ve Adıyaman'a 18, Şanlıurfa'ya 10, Malatya'ya 18, Hatay 4 ve Elazığ'a 4 ek sefer konuldu.
Açıklamada, deprem bölgesindeki diğer illerin yanı sıra vatandaşların yoğun talebi üzerine Batman, Mardin, Van, Trabzon, Rize ve Antalya ile Kayseri için de ek seferler düzenleneceği belirtildi.