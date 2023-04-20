Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki çift ve 2 çocuğu öldü

Tır sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı.

Otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.

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