Akşener, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bağışta bulundu

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtırılan banka hesabına 52 bin lira tutarında bağış yaptığı belirtildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına bağışlamıştır." ifadesi kullanıldı.

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