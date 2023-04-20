'Terör belasına tekrar bulaştırmak için kirli ittifakı bir araya getirdiler'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizi terör belasına tekrar bulaştırmak için karşımızdaki kirli ittifakı bir araya getirdiler." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin lider ülkelerinden birisi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 30 sene önceki hükümetlerde başbakanlara yazar kasaların fırlatıldığını hatırlatarak, "Nasıl oldu da bu değişim yaşandı. Çünkü 2002 yılında memleketini seven, milletine hizmet için kendini adamış insanlar, kadrolar işbaşına geldi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den sonra hızlı büyüyüp geliştiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında Türkiye'nin tamamında 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Son derece yetersizdi. Trafik kazası haberleri bitmiyordu. Bayramları yaşayamıyorduk kaza ölüm haberlerinden. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolun tamamını yenilediğimiz gibi bunu 29 bin kilometreye çıkardık. Sadece bu yapılan yatırım sayesinde Türkiye genelinde her yıl 60 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz."

- "Kim seni susturuyor sormak lazım"

Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turist Ömer gibi dolaşıyorlar, İstanbul'la bir alakaları yok. Utanmadan gelip burada 10 metro hattı yaptıklarını söylüyorlar. Yönetime geleli 4 sene oldu bir metro hattının daha yüzde 5 ilerlemesi var. Demek ki 4 yılda yüzde 5 ilerlerse bir metro hattı tam 80 yılda bitecek demektir. Zihniyet bu. Dertleri yok ki. Ancak koltuk makam mevki peşindeler. Bir senedir oturmuşlar aşağı sağa sola dönüyorlar 'Biz kazanacak aday arıyoruz.' diyorlar. Adayların suratına baka baka 'sen kazanamazsın git biz kazanacak aday arıyoruz' diyerek kazanamayacak adayı da kendileri koydular masanın ortasına. Ondan sonra da 'burası kumar masası' dedi kalktı gitti. Ne olduysa 72 saatte kimler araya girdiyse kumar masasına getirip hanımefendiyi oturttular. Hem de bağıra bağıra yaptılar. Her türlü hakareti suratına yaptılar. Hanımefendi şimdi de susuyormuş, seçimden sonra konuşacakmış. Kim seni susturuyor sormak lazım."

Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimidir. Bu bir memleket meselesidir. Öyle patates soğanla geçiştirilecek bir şey değil. Türkiye terörden çok çekti. Biz çok bedeller ödedik. Bu pisliğe bir daha bulaşırsak ne asfaltı konuşabiliriz ne doğal gazı konuşabiliriz. Bunlarla bizi meşgul ederler. Bizi çekememelerinin en büyük derdi bu. Bizi terör belasına tekrar bulaştırmak için karşımızdaki kirli ittifakı bir araya getirdiler. Ne yazıktır ki bu memlekette terörle iltisaklı kişilerin bakan olabileceğini konuşmaya başlayan günleri görüyoruz."

Türkiye'de iki şeyin bitmeyeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Bir AK Partinin icraatları, iki CHP'nin yalanları. O yüzden AK Parti icraat hükümetidir. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur. Artık Türkiye 50 yıllık hedef koyan, planlar yapan bir ülke haline geldi. 14 Mayıs'ta güçlü destekle Tonya'dan bütün sandıkları patlatacağız, Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Tonya Belediye binasında muhtarlarla toplantıda bir araya gelen Karaismailoğlu, daha sonra ilçe esnafı ve vatandaşlarla görüştü.