MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu'nun 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır." dedi.

Bahçeli, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üç gün içinde iki bayramın aynı anda kutlanacağını belirten Bahçeli, "Eş zamanlı olarak, bir yanda mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznü kalplerimize çökmüşken diğer yanda bayrama kavuşmanın esenliği ve sevinci gönül dünyamıza nüfuz etmiştir. Ne var ki 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremden dolayı bu bayramı daha öncekilerine kıyasla biraz durgun, biraz üzgün, biraz da buruk halde karşıladığımız altı çizilmesi gereken bir husustur. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun, 'Her Birlikte ve Her Şeyden Önce Türkiye' irade ve inancıyla hepsinin üstesinden gelmemiz mukadderdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, el ele verildiği ve sımsıkı kenetlendiği müddetçe hiçbir mütecaviz emelin, hiçbir menfi eylemin ve hiçbir melanet hedefin sonuç alamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin aşılamayacak ve aşındırılamayacak müessir gücünün, milli birlik ve kardeşliği olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bayram günleri bu birlik ve kardeşliği daha da pekiştirip temellendirmektedir. Aynı zamanda bayram günleri barış ve huzurun, hürmet ve muhabbetin parlayan meşalesidir. Bizim hem bayramımız bir hem de bayrağımız birdir. Bunun yanında millet olarak vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, kıblemiz bir ve aynıdır. Fakat ayrımcılığa sapanlar, ayrıştırmanın hesabına sarılanlar, etnik ve mezhebi ayrılıklarını derin uçurumuna savrulanlar elbette iyi niyetli olmayan, milli ve manevi değerlerden nasibini almayan muhterislerdir."

Bahçeli, mezhep kışkırtıcılığı ve etnik istismarın korkunç bir tehdit olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar milletin hiçbir evladının etnik kökeninin mesele yapılmadığını, hiç birinin mezhep temelli bir ötekileştirmenin içine itilmediğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şöyle devam etti:

"Milli varlığımıza serpiştirilmek istenen nifak tohumları her seferinde menziline ulaşmadan çürüyüp gitmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Ülkemiz ağır bir felaket döneminin yaralarını hızla sararken, manevi zenginliğiyle feyizlendiğimiz ramazan ayımızı idrak edip bayrama vasıl olmuşken, Kılıçdaroğlu'nun 'Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor' iftirası ülkemize, milletimize, bin yıllık kardeşlik hukukumuza ayıplı ve ahlaksız bir saldırıdır. Bu saygısız üslubu, bu edep ve gerçek dışı uydurmayı telaffuz etmenin yanı sıra, olağan saymak, tepkisiz kalmak bir defa iç barış ve huzur ortamına kastetmek, aynı şekilde Türkiye'yi ateşe atmaktır. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Çabalar beyhude, fitne saçmak boşunadır."

- "Kardeşliğimize hançer sallamak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Tarihi, manevi ve kültürel bir emanet olan ebedi kardeşlikten asla vazgeçilmeyeceğini işaret eden Bahçeli, "Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu'nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK'nın ağzıdır. Kılıçdaroğlu'nun gündemi 'Tarihi şark meselesi'nin gündemidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevine aday olan bir şahsın etnik ve mezhebi tahriklere tevessül etmesi içine sürüklendiği acıklı çaresizliğinin ve satırları husumetle yazılmış gizli ajandasının bir bakıma ibret verici deşifresidir. Türk milleti bu oyuna gelmeyecek, Kürt kökenli kardeşlerim bu melun tuzağa düşmeyecektir. Şırnak'ta uzatılan ikram İzmir'den alınacaktır. Hakkari'den uzatılan el Yozgat'tan tutulacaktır. Kardeşliğimize hançer sallamak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İstikrarın ve istiklalin nurlu bir istikbali müjdeleyeceğini aktaran Bahçeli, "Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümünü, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun ilk adımı, ilk hamlesi, ilk sayfası olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimin; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yöresi, kökeni, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, şehit analarımızın, yetim yavrularımızın, mahzun ve mazlum gönüllerin, özellikle depremzede kardeşlerimizin Ramazan Bayramını yürekten kutluyorum. Bayram süresince can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uyulmasını hassaten rica ediyorum. Rabbimden ramazan ayına tekrar erişmeyi niyaz ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 23 Nisan 1920'de açılmasının yakın tarihteki en büyük stratejik ve milli atılımlardan biri olduğuna dikkati çeken Bahçeli şunları kaydetti:

"Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele'nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis'in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği ilk Meclis'in manevi ruhunda tecelli ve temerküz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Meclis'imizin kutlu çatısı altında yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. Önümüzdeki pazar günü kutlayacağımız TBMM'nin 103'üncü açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı şimdiden tebrik ediyorum. TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ilk Meclis'in muhterem mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."