12 yaşındaki çocuğun 'seviyorum' paylaşımlı fotoğrafına dayak

İddiaya göre, ortaokul öğrencisi C.V, okul arkadaşı A.B. ile fotoğrafını yan yana koyarak sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine kızın annesi H.E.G. (35) ile C.V. arasında yaşanan darp olayına ilişkin taraflar birbirleri hakkında polise şikayette bulundu.

Savcılık talimatı doğrultusunda H.E.G. ile C.V'nin annesi K.G'nin (31) "müşteki", çocukların ise "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı.

Karaelmas Polis Merkezi Amirliğince H.E.G. ve K.G. hakkında ayrı bir tahkikat yürütüleceği öğrenildi.

Gazetecilere, okul arkadaşının annesi tarafından darbedildiğini, hakarete uğradığını, vücudunda şişlik ve morluklar oluştuğunu anlatan C.V, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Anne K.G. de oğlunun olaydan psikolojik olarak da etkilendiğini dile getirerek, bu konuda destek istedi.