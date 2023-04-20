Fenerbahçe'den Erden Timur'a 'haksız rekabet' davası

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı iddiası
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı iddiası
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
20.000 TL, Faizsiz, Masrafsız, Taksitli!
Sponsorlu İçerik
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Muhammed Yakut'un kahkaha atarak yurt dışına çıktığı tespit edildi
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
Hastane müştemilatına giren 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
2023-DİB-MBSTS giriş belgeleri erişime açıldı
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
YSK'dan Ak Parti'nin talebine red
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
THY'den çalışanlarına 14 bin konut müjdesi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Bayram için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'den Erden Timur'a 'haksız rekabet' davası

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo transferine ilişkin Fenerbahçe'nin teklifini gösteren belgeyi canlı yayında paylaşması hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 16:48, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 16:48
Yazdır
Fenerbahçe'den Erden Timur'a 'haksız rekabet' davası

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda Erden Timur'un, Fenerbahçe Futbol AŞ.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

Açıklamada, hukuki adımlar şu şekilde sıralandı:

"Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak 'haksız rekabet' ve 'ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması' suçlarından, söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

Dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun, 'haksız rekabet' hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

- Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde, FIFA Etik Mevzuatı'nın (FIFA Code of Ethics) 17. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğü hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış, bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir."

Açıklama, "Milyonların önünde sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleriyle taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki talebimiz sürecektir." ifadeleriyle son buldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber