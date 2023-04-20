Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 34 yaralı

İlçedeki bazı araçların da hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

Deprem nedeniyle kurulan bazı çadır ve konteynerlerin de etkilendiği hortum nedeniyle 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinden itibaren dolunun etkili olduğu ilçe merkezinde hortum oluştu.

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