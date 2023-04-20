Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini vurdu. Pazarcık'ta fırtına ve hortum nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri ise depremzede ailelerin kaldığı çadırların üzerine geldi. Ayrıca fırtına nedeniyle bazı konteynerler parçalandı, bir otomobil ise ters döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralanan 5 kişiye ulaşarak hastaneye sevk etti. Yaralılardan Seyyid Nesimi Çağman'ın (20) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yağışın başladığını, bir anda ise fırtına çıktığını belirten vatandaşlar, ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.