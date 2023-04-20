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Bakan Yanık açıkladı: 2 bin 431 personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 18:04, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 18:52
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Bakan Yanık açıkladı: 2 bin 431 personel alımı yapılacak

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, partisinin Toprakkale İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir personel alma imkanlarının olduğunu söyledi.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi gibi personeller aramıza katılacaklar. Duyurusunu bakanlık sitemizden ve hesaplarımızdan ayrıca detaylarıyla yapacağız, 2 bin 431 arkadaşımız için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden önümüzdeki haftalarda duyuru ve tercih alımları olacak. Sadece KPSS puanına göre. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına göre adaylarımızı, inşallah meslek personelimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan duyurmuş olayım."

Yanık, böylece bakanlık aracılığıyla 2 bin 431 kişiye daha istihdam sağlamış olacaklarını kaydetti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN DUYURU: 2431 PERSONEL ALINACAK

. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapılacak

. Kadrolar: Aile Sosyal Destek Personeli, Avukat, Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Öğretmen ile Yurt Yönetim Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)

. Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak.

. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığımız web sitemizde önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak.

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