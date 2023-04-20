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KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de çoğu öğrenci 35 kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcu kafilesinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan dava ile ilgili KKTC Başsavcılığı adli sürecin takibi için savcı görevlendirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 18:45, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 18:45
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KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel ile ilgili dava devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesinin hayatını kaybetmesi ilişkin açılan dava ile ilgili savcı görevlendirdi. Adıyaman Savcılığından gelen adli yardımlaşma talebi doğrultusunda görevlendirilen savcı, İsias enkazında hayatını kaybeden 35 kişinin yakınlarının ifadelerini alacak. KKTC'de elde edilecek deliller ve alınacak ifadeler, Türkiye'de yürütülen dava dosyasında konulacak.

65 kişiye mezar oldu

Adıyaman'daki İsias Otel, 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC kafilesinden 35, Türkiye Rehberler Birliği üyesi 30, toplam 65 kişiye mezar olmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu otelin yapım aşamasında ihmaller zinciri ortaya çıkmıştı.

En büyük hissedar Ahmet Bozkurt'un öncülüğünde, Efe Bozkurt, Ulviye Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Bilge Açık ve Seda Zeren ortaklığında 2021 yılında faaliyete geçirilen otelin daha önce apartman olduğu belirtilmişti. İki apartmanın birleştirildiği, kolonların kesildiği ifade edilmiş, otelin yapı denetiminden geçemediği için mühürlendiği ancak bir süre sonra tekrar faaliyete geçtiği ortaya çıkmıştı.

KKTC'den giden mühendis ve mimarlardan oluşan heyet tarafından yapılan inceleme sonucu otelin beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmişti. Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazılmıştı.

Otel sahipleri tutuklanmıştı

Başlatılan soruşturma kapsamında İsias Otelin sahipleri Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklanarak, Siverek Cezaevine nakledilmişti. Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

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