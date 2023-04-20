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Erdoğan'dan saat 19.23'te 'Karadeniz doğal gazı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.23'te "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 19:55, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 20:14
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Erdoğan'dan saat 19.23'te 'Karadeniz doğal gazı' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atfen saat 19.23'te yaptığı paylaşımda, "Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, gazın bulunma aşamasından bugüne kadar geçen sürede yürütülen çalışmalardan kesitler yer aldı.

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