3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

H.D'nin kullandığı 07 TM 521 plakalı otomobil, Beyler Mahallesi'nde önce karşı şeritteki Y.A. yönetimindeki 07 CVU 18 plakalı otomobile, ardından M.A. idaresindeki 16 ARH 390 plakalı araca çarptı.

Kazada sürücü H.D. hayatını kaybetti, otomobilde bulunan N.D. ile N.D, diğer sürücü M.A. ile araçta bulunan D.Y, S.A. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.