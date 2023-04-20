Karadeniz gazı karaya çıkarılıyor

Yerli doğal gaz birazdan karaya çıkarılacak, şebekeye bağlanacak.

Törende, meşaleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yakacak.

"Bu eser tüm 85 milyonun"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bir ülkenin kaderini değiştiren insanlarla birlikteyiz. Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi.

Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.

Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.

İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip.

"İkinci bayramımız Karadeniz gazının devreye alınmasıdır"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Ocak 2021'de kara tesisimize başladık.

Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. İlk etapta günde 10 milyon metreküğ gaz çıkartacağız.