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Bakan Kurum: Kendisi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşa destek vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 20 Nisan'da gerçekleştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışına katıldı. Bakan Kurum, "Kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşı yapım ve finans desteği vereceğiz. İstiyoruz ki Okmeydanı'nın bütün alanlarını hızlı şekilde dönüştürelim. Bu çerçevede de buraya irtibat ofisimizi açtık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 21:18, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 21:18
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Bakan Kurum: Kendisi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşa destek vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmalarıyla ilgili, Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum ardından Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap Şantiyesini de ziyaret etti.

"78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık"

Bakan Kurum, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız en son Kahramanmaraş merkezli afet 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Bayrama hüzünlü giriyoruz. Ama hamdolsun biz öyle büyük bir milletiz ki öyle güçlü bir devletimiz var ki afetin ilk anından itibaren üstüne koya koya tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk ve afet bölgesi için adeta seferberlik ilan ederek tüm alanlara, tüm şehirlere, tüm ilçelerimize afetzede kardeşlerimizin yanında koştuk. Onlara dedi ki hızlı bir şekilde bu inşaat sürecini yapacağız. 78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, temellerini attık. Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz dedik. Bu söz büyük Türkiye'nin sözüdür" dedi.

"Yarına Cumhurbaşkanımızla müjdeleri vereceğiz"

Bakan Kurum, "Bu kadar güçlü bir milletiz ki tek yürek olup tüm afet bölgelerine koştuk. Şimdi birinci önceliğimiz o, ardından da ardından da İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. İstanbul'daki 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümüne, yüzyılın dönüşümüne odaklanacağız. Bugüne kadar Türkiye'de tam 3,3 milyon konutu dönüştürdük. İstanbul'da sadece 695 bin konut dönüştürdük. Yarına da Cumhurbaşkanımızla gerek bu süreçteki taşınma kira yardımlarına ilişkin müjdelerimizi milletimizle, bayramın birinci gününde bayram hediyesi olarak İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşı yapım ve finans desteği vereceğiz"

Tüm Okmeydanı'nı dönüştürmeyi hedeflediklerini altını çizen Bakan Kurum, "Bu çerçevede bir irtibat ofisi açtık. Bu ofiste sizleri, belediyemizle bakanlığımızın ekipleri bilgilendirecek ve burada kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi alacak. Diyelim ki imar planınızda sorun var. Hemen plana ilişkin rezerv alanı ilan edeceğiz. Makul bir imar neyse o imarı yapacağız. Hızlı bir şekilde vatandaşım kendi dönüşmek istiyorsa yapım desteği vereceğiz. Veya biz müteahhitlerle yapmak istemiyoruz, devletimiz bize hem yapım desteği versin, hem finans desteği versin. Başımız üstüne. Nasıl Okmeydanı'nda ilk etapta yaptıysak aynısını mahalle mahalle yapmaya devam edeceğiz. O yüzden buradaki büromuz size kentsel dönüşüm noktasında hizmet verecek. Büromuz tüm Okmeydanı'na hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

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