Üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 21:25, Son Güncelleme : 20 Nisan 2023 22:12
Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı üst geçidinde demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.
Sürücü Altın kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlkay Kalaycı burada yaşamını yitirdi.
Kazada ölen 2 kişinin cesetleri yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.