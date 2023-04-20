Bakan Varank'tan bayram temizliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, Togg'u yıkadığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2023 23:51, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 00:01
AK Parti Bursa 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bayram temizliği' notuyla, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kolları sıvayıp milli otomobil Togg'u yıkadığı anları paylaşan Varank'ın gönderisi kısa sürede büyük beğeni aldı. Yapılan yorumlar ise okuyanları tebessüm ettirdi.