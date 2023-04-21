21 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
Öğretmen çift, TEKNOFEST'te finalde birbirlerine rakip oldu
YSK, Millet İttifakını kurtardı
YSK, Millet İttifakını kurtardı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Bin kişi olan madenci alımı, iki bin kişiye çıkarıldı
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Erdoğan: Konutlarda 1 ay, sıcak su için de 1 yıl ücretsiz doğalgaz
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
Deprem bölgesini fırtına vurdu, çatılar ve konteyner uçtu: 1 ölü, 44 yaralı
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
KKTC, İsias Otel'i davası için savcı görevlendirdi
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Erdoğan açıklamıştı: 'Mülakatsız' ilk alım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'AK Parti İlçe Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Seçim öncesi kur korumalı mevduata rekor giriş
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
Soylu'dan CHP'li Vekile 'Emniyette paralel yapı oluşturma' suçlaması
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Mobilya fabrikasındaki yangında biri itfaiye eri 4 kişi öldü
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli personel düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan moto kuryelere ilişkin açıklama
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
Bakan Dönmez: Yarın herkesi mutlu edecek bir müjde gelebilir
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
'Uyuşturucu baronuna Türk vatandaşlığı verildi' iddiasına açıklama
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
Erdoğan, Denizli'de üç yeni müjde açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Valilik açıkladı: Ayasofya-i Kebir Camii bu saatler arasında kapalı
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Dolarda makas 1.18 liraya kadar yükseldi
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
Kahramanmaraş çevresinde aynı büyüklükte bir deprem olabilir mi?
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
AYM'den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

21 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

21 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Nisan 2023 00:08, Son Güncelleme : 21 Nisan 2023 00:10
Yazdır
21 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kılacak, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışına katılacak, ardından Tekirdağ'a gidecek.

(İstanbul/06.49)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Mezarlığı'nı ziyaret edecek, halkla bayramlaşma programına katılacak, Gölbaşı ve Besni ilçelerini, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni, Samsat ve Kahta'yı ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.50-16.50)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kılacak, Ümraniye'de vatandaşlarla bayramlaşacak, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde cuma namazını eda edecek.

(İstanbul/06.49/11.00/13.10)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'na, Kağıthane'de Pilav Şöleni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kahvaltıda depremzedelerle bir araya gelecek. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber vatandaşlarla buluşacak, daha sonra Reyhanlı ilçesini ziyaret edecek.

(Malatya/10.00/Hatay/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bayram namazını Antakya Narlıca Camisi'nde kılacak, Narlıca çadır kentte kahvaltı ve bayramlaşmaya katılacak, Kırıkhan ilçesini ziyaret edecek, Albayrak konteyner kentte depremzedelerle bayramlaşacak.

- Kurtulmuş, İskenderun Kaptanpaşa Camisi'nde cuma namazını kılacak, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşmaya ve Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentte afetzedelerle bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Hatay/05.58-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kent meydanında bayramlaşma programına ve çocuk etkinliğine iştirak edecek, konteyner kent ziyareti yapacak, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki bayramlaşma etkinliklerine katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/14.00/14.30/15.00/16.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşmaya, partisinin Alanya İlçe Başkanlığı'nda teşkilat bayramlaşmasına, Alanya Kültür Merkezi, Serik ilçe teşkilatı ve AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.

(Antalya/07.30/10.15/11.00/16.00/17.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şeyh Edebali Camisi'nde bayram namazı kılacak, hutbe irad edecek.

(Sakarya/06.43)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Sultanahmet Camisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları, 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda repesaj ve finallerle tamamlanacak.

- Müsabakaları başlayacak grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Mehmet Çeker, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Zagreb)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı, karışık takım elemeleri ve bireysel elemelerle devam edecek.

(Antalya)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber