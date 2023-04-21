21 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kılacak, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılışına katılacak, ardından Tekirdağ'a gidecek.

(İstanbul/06.49)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Mezarlığı'nı ziyaret edecek, halkla bayramlaşma programına katılacak, Gölbaşı ve Besni ilçelerini, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni, Samsat ve Kahta'yı ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.50-16.50)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kılacak, Ümraniye'de vatandaşlarla bayramlaşacak, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde cuma namazını eda edecek.

(İstanbul/06.49/11.00/13.10)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'na, Kağıthane'de Pilav Şöleni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kahvaltıda depremzedelerle bir araya gelecek. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber vatandaşlarla buluşacak, daha sonra Reyhanlı ilçesini ziyaret edecek.

(Malatya/10.00/Hatay/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bayram namazını Antakya Narlıca Camisi'nde kılacak, Narlıca çadır kentte kahvaltı ve bayramlaşmaya katılacak, Kırıkhan ilçesini ziyaret edecek, Albayrak konteyner kentte depremzedelerle bayramlaşacak.

- Kurtulmuş, İskenderun Kaptanpaşa Camisi'nde cuma namazını kılacak, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşmaya ve Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentte afetzedelerle bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Hatay/05.58-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kent meydanında bayramlaşma programına ve çocuk etkinliğine iştirak edecek, konteyner kent ziyareti yapacak, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki bayramlaşma etkinliklerine katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/14.00/14.30/15.00/16.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşmaya, partisinin Alanya İlçe Başkanlığı'nda teşkilat bayramlaşmasına, Alanya Kültür Merkezi, Serik ilçe teşkilatı ve AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.

(Antalya/07.30/10.15/11.00/16.00/17.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şeyh Edebali Camisi'nde bayram namazı kılacak, hutbe irad edecek.

(Sakarya/06.43)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Sultanahmet Camisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları, 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda repesaj ve finallerle tamamlanacak.

- Müsabakaları başlayacak grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Mehmet Çeker, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Zagreb)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

3- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı, karışık takım elemeleri ve bireysel elemelerle devam edecek.

(Antalya)