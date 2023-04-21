Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bayram namazı kılındı.

İlçe merkezinde depremde bir minaresi yıkılan ancak diğer bölümlerinde hasar bulunmayan tarihi Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne gelen çok sayıda İskenderunlu, namaz öncesinde bayramların önemine dikkat çekilen vaazı dinledi.

Namazın kılınmasının ardından cemaat, cami içerisinde ve dışında bayramlaştı.

Öte yandan, Türk Kızılay, cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulundu.